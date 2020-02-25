После попадания Шестёркина в ДТП вратарём "Рейнджерс" стал Георгиев

Вратарь Александр Георгиев вызван в состав команды НХЛ "Рейнджерс". Именно он будет номером один в Нью-Йорке на время отсутствия Игоря Шестёркина, сообщает New York Post.

Шестёркина не будет две недели на льду из-за травмы, полученной в ДТП. В аварию он попал вместе с форвардом "Рейнджерс" Павлом Бучневичем. У голкипера сломано ребро.

Александр Георгиев

Георгиев дебютировал за "Рейнджерс" в 2017 году. Всего он провёл 71 матч в составе команды.

В России Георгиев не выступал, играя в финской лиге за ТПС. В составе сборной России на чемпионате мира-2019 отыграл два матча, завоевав бронзовую медаль.