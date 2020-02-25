Вратарь Александр Георгиев вызван в состав команды НХЛ "Рейнджерс". Именно он будет номером один в Нью-Йорке на время отсутствия Игоря Шестёркина, сообщает New York Post.
Шестёркина не будет две недели на льду из-за травмы, полученной в ДТП. В аварию он попал вместе с форвардом "Рейнджерс" Павлом Бучневичем. У голкипера сломано ребро.
Георгиев дебютировал за "Рейнджерс" в 2017 году. Всего он провёл 71 матч в составе команды.
В России Георгиев не выступал, играя в финской лиге за ТПС. В составе сборной России на чемпионате мира-2019 отыграл два матча, завоевав бронзовую медаль.
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