"Локомотив" объявил о подписании контракта с хорватским защитником Ведраном Чорлукой. Новое соглашение рассчитано до лета 2021 года. Подробности договора не разглашаются.
По словам генерального директор "Локо" Василия Кикнадзе, обсуждение вопроса пролонгации соглашения с Чорлукой заняло несколько минут на совете директоров клуба. Также быстро были решены финансовые вопросы.
"Это футболист, который может обучить, рассказать, и, что важно, потребовать. Мы хотели, чтобы у нас был верный клубу человек, который, в том числе, внесет свою лепту в развитие молодежи", - заявил Кикнадзе в интервью пресс-службе "Локо".
Хорват выступает за "Локомотив" с 2012 года. Он провёл 201 матч в составе команды, в которых забил 8 голов. Также Чорлука играл за такие команды:
За национальную команду Хорватии Чорлука отыграл 103 матча, забив 4 гола. С командой он выиграл серебряные медали чемпионата мира-2018, после чего завершил карьеру в сборной.
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