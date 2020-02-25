Чорлука подписал новый контракт с "Локомотивом"

"Локомотив" объявил о подписании контракта с хорватским защитником Ведраном Чорлукой. Новое соглашение рассчитано до лета 2021 года. Подробности договора не разглашаются.

По словам генерального директор "Локо" Василия Кикнадзе, обсуждение вопроса пролонгации соглашения с Чорлукой заняло несколько минут на совете директоров клуба. Также быстро были решены финансовые вопросы.

"Это футболист, который может обучить, рассказать, и, что важно, потребовать. Мы хотели, чтобы у нас был верный клубу человек, который, в том числе, внесет свою лепту в развитие молодежи", - заявил Кикнадзе в интервью пресс-службе "Локо".

Ведран Чорлука

Хорват выступает за "Локомотив" с 2012 года. Он провёл 201 матч в составе команды, в которых забил 8 голов. Также Чорлука играл за такие команды:

"Интер" (Хорватия);

"Динамо" З (Хорватия);

"Манчестер Сити" (Англия);

"Тоттенхэм" (Англия);

"Байер" (Германия).

За национальную команду Хорватии Чорлука отыграл 103 матча, забив 4 гола. С командой он выиграл серебряные медали чемпионата мира-2018, после чего завершил карьеру в сборной.