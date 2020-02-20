Йохауг победила в лыжном марафоне на "Ски Туре"

Норвежская лыжница Тереза Йохауг выиграла 38-километровый масс-старт на "Ски Туре". Гонка прошла между шведским городом Сторлиен и норвежски Мерокером.

Йохауг понадобился 1 час 26 минут 32,8 секунды. Второе место заняла Ингвильд Осберг с отставанием в 4 секунды, третьей финишировала Хайди Венг, уступив 1 минуту 21,6 секунды.

Лучшей из российских лыжниц стала Анна Нечаевская - 22 место (+6 минут 6 секунд). Анастасия Жамбалова заняла 23 место, Алия Иксанова финишировала 40-й, Яна Кирпиченко - 43-й, Диана Головань - 44-й,