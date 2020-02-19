Совет директоров "Зенита" утвердил подписание нового контракта с главным тренером команды Сергеем Семаком. Сторонам осталось согласовать окончательные условия договора, сообщает "СЭ".
Вопрос с контрактом будет закрыт в ближайшее время. Действующее соглашение рассчитано до лета 2020 года.
Семак в своей карьере в качестве футболиста провёл 575 матчей. Он выступал за:
Тренерскую работу начал в "Зените". С декабря 2016 по май 2018 возглавлял "Уфу", после чего вернулся в Питер в качестве главного тренера. Клуб в первый сезон под руководством Семака завоевал чемпионство.
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