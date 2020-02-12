Потерявший сознание хоккеист НХЛ перенёс сердечный приступ

Генеральный менеджер "Сент-Луиса" Даг Армстронг рассказал об инциденте во время матча регулярного чемпионата НХЛ против "Анахайма". Защитник Джей Боумистер завершил свою смену, сел на скамейку и рухнул без сознания.

Игроку была оказана первая помощь, после чего он срочно был доставлен в больницу. Армстронг сообщил, что врачи диагностировали у Боумистера сердечный приступ.

"К счастью, благодаря быстрой реакции наших врачей и врачей "Анахайма" удалось стабилизировать состояние Джея. Он был в сознании и был в полной мере подвижен, когда его доставили в медицинский центр", - заявил генменеджер "Сент-Луиса" для клубной пресс-службы.

Боумистер продолжает обследование в больнице и находится в сознании. "Сент-Луис" обещает периодически обновлять информацию об игроке.

Матч "Анахайм" - "Сент-Луис" был остановлен. Продолжение игры состоится позже.

Джей Боумистер

Хоккеист является олимпийским чемпионом и двукратным чемпионом мира в составе сборной Канады.

В НХЛ он провёл более 1200 матчей, а в 2019 году завоевал Кубок Стэнли с "Сент-Луисом".