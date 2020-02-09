Представитель бойца UFC Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз прокомментировал идею реванша его подопечного с Конором Макгрегором.

"Разве что этот бой может пройти на улице. Макгрегору необходимо сделать что-то невероятное, чтобы добыть этот поединок, понимаете?", - подчеркнул Абдель-Азиз, напомнив, что Макгрегор "пересек черту" перед поединком с Нурмагомедовым в октябре 2018 года.