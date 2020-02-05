Кашин назвал бойцов MMA "животными", а зрителей "быдлом"

Российский журналист Олег Кашин призвал запретить смешанные единоборства в России. В эфире радио "Комсомольская правда" он оскорбительно высказался в адрес бойцов MMA и зрителей, посещающих бои.

"На сегодня Россия стала буквально мировым лидером по смешанным единоборствам. Это самая большая опасность, самая большая дикость и самый большой ад. Драки дикарей, драки животных, бои без правил, когда люди избивают друг друга в кровь, насмерть, а сидящее на трибунах быдло улюлюкает и радуется, когда один другому разбил голову. Это, конечно, мерзость", — заявил Кашин.

"Сажал бы через одного"

Кашин также заявил, что бойцов смешанных единоборств необходимо "сажать". По его мнению, MMA непосредственно связано с бандитизмом.