Российский журналист Олег Кашин призвал запретить смешанные единоборства в России. В эфире радио "Комсомольская правда" он оскорбительно высказался в адрес бойцов MMA и зрителей, посещающих бои.
"На сегодня Россия стала буквально мировым лидером по смешанным единоборствам. Это самая большая опасность, самая большая дикость и самый большой ад. Драки дикарей, драки животных, бои без правил, когда люди избивают друг друга в кровь, насмерть, а сидящее на трибунах быдло улюлюкает и радуется, когда один другому разбил голову. Это, конечно, мерзость", — заявил Кашин.
Кашин также заявил, что бойцов смешанных единоборств необходимо "сажать". По его мнению, MMA непосредственно связано с бандитизмом.
"Если бы у меня были запретительные полномочия в России, то я бы смешанные единоборства, конечно, запретил. А людей, которые занимались их организацией, занимались этим кровавым и грязным бизнесом, я бы через одного начал сажать. Где смешанные единоборства — там бандитизм. В свободное от выступлений время этих боевиков используют как реальных бандитов в криминальных разборках, во всякой гадости и так далее", — высказал своё мнение журналист.
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