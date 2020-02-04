Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе опубликовала состав команды на этап Кубка мира в шведском Фалуне. Соревнования состоятся 8 и 9 февраля. В программе запланированы спринт и масс-старт у мужчин и женщин.
В общем зачёте Кубка мира лидирует Александр Большунов. Превосходство россиянина над норвежцем Клебо составляет 235 очков.
Взаимоотношения России и Украины переживают сложный период начиная с 2014 года. На этот раз произошел большой скандал в профессиональном спорте, а точнее, футбольном клубе из Первой украинской лиги.