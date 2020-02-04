Назван состав сборной России на Кубок мира по лыжным гонкам в Фалуне

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе опубликовала состав команды на этап Кубка мира в шведском Фалуне. Соревнования состоятся 8 и 9 февраля. В программе запланированы спринт и масс-старт у мужчин и женщин.

Состав сборной России на этап Кубка мира по лыжным гонкам в Фалуне

Мужская команда:

Александр Большунов.

Сергей Устюгов.

Евгений Белов.

Артём Мальцев.

Денис Спицов.

Андрей Мельниченко.

Иван Якимушкин.

Глеб Ретивых.

Андрей Собакарев.

Александр Терентьев.

Сергей Ардашев.

Андрей Краснов.

Женская команда:

Наталья Непряева.

Анна Нечаевская.

Диана Головань.

Алиса Жамбалова.

Яна Кирпиченко.

Екатерина Смирнова.

Наталья Матвеева.

Ольга Кучерук.

Общий зачёт Кубка мира по лыжным гонкам

В общем зачёте Кубка мира лидирует Александр Большунов. Превосходство россиянина над норвежцем Клебо составляет 235 очков.