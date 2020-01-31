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Назван состав сборной России на чемпионат мира по фигурному катанию

Спорт » Фигурное катание

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) опубликовала состав сборной России на чемпионат мира-2020. В команде практически нет изменений по сравнению с чемпионатом Европы. Александр Самарин из участника стал запасным из-за того, что у России на ЧМ только две квоты в мужском катании.

Чемпионат мира-2020 состоится в канадском Монреале с 16 по 22 марта. На предыдущем турнире Россия выиграла пять наград (1 золото, 2 серебра, 2 бронзы) и стала лучшей в медальном зачёте.

Состав сборной России на чемпионат мира по фигурному катанию-2020

Мужчины

  • Дмитрий Алиев.
  • Артур Даниелян.
  • Александр Самарин - запасной.
  • Макар Игнатов - запасной.

Женщины

  • Алёна Косторная.
  • Анна Щербакова.
  • Александра Трусова.
  • Елизавета Туктамышева - запасная.
  • Анастасия Гулякова - запасная.

Пары

  • Александра Бойкова - Дмитрий Козловский.
  • Евгения Тарасова - Владимир Морозов.
  • Дарья Павлюченко - Денис Ходыкин.
  • Анастасия Мишина - Александр Галямов - запасные.
  • Алина Пепелева - Роман Плешков - запасные.

Танцевальные дуэты

  • Виктория Синицина - Никита Кацалапов.
  • Александра Степанова - Иван Букин.
  • Тиффани Загорски - Джонатан Гуррейро.
  • Анабель Морозова - Андрей Брагин - запасные.
  • Анастасия Скопцова - Кирилл Алёшин - запасные.
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