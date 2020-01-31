Назван состав сборной России на чемпионат мира по фигурному катанию

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) опубликовала состав сборной России на чемпионат мира-2020. В команде практически нет изменений по сравнению с чемпионатом Европы. Александр Самарин из участника стал запасным из-за того, что у России на ЧМ только две квоты в мужском катании.

Чемпионат мира-2020 состоится в канадском Монреале с 16 по 22 марта. На предыдущем турнире Россия выиграла пять наград (1 золото, 2 серебра, 2 бронзы) и стала лучшей в медальном зачёте.

Состав сборной России на чемпионат мира по фигурному катанию-2020

Мужчины

Дмитрий Алиев.

Артур Даниелян.

Александр Самарин - запасной.

Макар Игнатов - запасной.

Женщины

Алёна Косторная.

Анна Щербакова.

Александра Трусова.

Елизавета Туктамышева - запасная.

Анастасия Гулякова - запасная.

Пары

Александра Бойкова - Дмитрий Козловский.

Евгения Тарасова - Владимир Морозов.

Дарья Павлюченко - Денис Ходыкин.

Анастасия Мишина - Александр Галямов - запасные.

Алина Пепелева - Роман Плешков - запасные.

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