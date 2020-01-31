Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) опубликовала состав сборной России на чемпионат мира-2020. В команде практически нет изменений по сравнению с чемпионатом Европы. Александр Самарин из участника стал запасным из-за того, что у России на ЧМ только две квоты в мужском катании.
Чемпионат мира-2020 состоится в канадском Монреале с 16 по 22 марта. На предыдущем турнире Россия выиграла пять наград (1 золото, 2 серебра, 2 бронзы) и стала лучшей в медальном зачёте.
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