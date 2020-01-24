Трёх российский футболистов дисквалифицировали за ставки на матчи

Российский футбольный союз (РФС) дисквалифицировал трёх игроков пятигорского клуба "Машук-КМВ" за ставки на матчи собственной команды. Решение принял комитет по этике после расследования игры пятигорцев с новороссийским "Черноморцем".

У РФС вызвало подозрение поведение футболистов Даниила Лезгинцева, Романа Демидова и Ярослава Малолеткова. Выяснилось, что игроки делали ставки в букмекерских конторах.

"Данные игроки были вызваны в РФС и опрошены. В ходе опроса они не подтвердили свою причастность к возможному участию и отказались проходить полиграф", - сообщил РИА "Новости" руководитель департамента РФС Олег Железнов.

Дисквалификация трёх футболистов "Машука-КМВ"

В итоге РФС принял следующие решения по дисквалификации футболистов: