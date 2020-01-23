Российская пара Виктории Синициной и Никиты Кацалапова идёт второй после ритм-танца на чемпионате Европы по фигурному катанию. Дуэт за свой прокат набрал 88,73 балла.
Первое место в ритм-танце занял французский дуэт Габриэллы Пападкис и Гийома Сизерона. Они опередили россиян на 0,05 балла. Третье место за итальянским дуэтом Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (84,66).
Россияне Александра Степанова и Иван Букин набрали 83,65 балла и заняли четвёртую строчку. Ещё один дуэт из России Тиффани Загорски и Джонатана Гурейро заработал 74,26 балла - пятое место.
В четверг на чемпионате Европы будут разыграны первые комплекты наград - произвольные программы покажут мужчины. Танцевальные дуэты определят победителя 25 января.
24 января
25 января
В день старта Международного экономического форума в Давосе газета Tribune de Geneve опубликовала материал о "двух российских шпионах".