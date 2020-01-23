Синицина и Кацалапов уступили лидерам 0,05 балла в ритм-танце на ЧЕ

Российская пара Виктории Синициной и Никиты Кацалапова идёт второй после ритм-танца на чемпионате Европы по фигурному катанию. Дуэт за свой прокат набрал 88,73 балла.

Первое место в ритм-танце занял французский дуэт Габриэллы Пападкис и Гийома Сизерона. Они опередили россиян на 0,05 балла. Третье место за итальянским дуэтом Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (84,66).

Россияне Александра Степанова и Иван Букин набрали 83,65 балла и заняли четвёртую строчку. Ещё один дуэт из России Тиффани Загорски и Джонатана Гурейро заработал 74,26 балла - пятое место.

Чемпионат Европы по фигурному катанию: ритм-танец

Габриэла Пападакис - Гийом Сизерон (Франция) - 88,78 Виктория Синицина - Никита Кацалапов (Россия) - 88,73 Шарлен Гиньяр - Марко Фабри (Италия) - 84,66 Александра Степанова - Иван Букин (Россия) - 83,65 Тиффани Загорски - Джонатан Гурейро (Россия) - 75,10 Лайла Фир - Льюис Гибсон (Великобритания) - 74,26 Сара Уртадо - Кирилл Халявин (Испания) - 73,44

Расписание чемпионата Европы по фигурному катанию-2020

В четверг на чемпионате Европы будут разыграны первые комплекты наград - произвольные программы покажут мужчины. Танцевальные дуэты определят победителя 25 января.

24 января

13.30 - женщины (короткая программа).

21.00 - пары (произвольная программа).

25 января