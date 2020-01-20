Тарасов назвал Путина "почти самым влиятельным человеком мира"

Бывший футболист сборной России Дмитрий Тарасов похвалил президента России Владимира Путина за выступление во время послания к Федеральному собранию. По мнению спортсмена, глава государства произнёс правильные слова про семь и детей, а также сделал верные шаги по их поддержке.

"Последнее выступление президента про семью и детей не оставило никого равнодушным. Я рад, что вводят материнский капитал за первого ребёнка, бесплатные обеды в школах, строят новые музыкальные школы и так далее. Правда, помимо семейных тем, последние пять минут навёл и в политике движуху, но это уже пусть оценивают эксперты. Для меня как для жителя страны важно, что почти самый влиятельный человек в мире, говорил именно о детях. Значит, мы смотрим в одну сторону", — написал Тарасов.

Тарасов ранее выступал за "Локомотив", а с лета 2019 года находится без клуба. Сейчас футболист тренируется с казанским "Рубином".