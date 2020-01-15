Квалификация Australian Open прервана из-за лесных пожаров

Лесные пожары в Австралии помешали проведению теннисного турнира Australian Open. Организаторы не смогли довести до конца даже первый раунд отбора, сообщает Reuters.

Днем ранее квалификация была прервана на один час из-за едкого запаха дыма. Организаторы решили возобновить турнир, из-за чего подверглись критике. Словенка Далила Якупович снялась со своего матча из-за приступа кашля.

Пожары в Австралии

Лесные пожары начались в сентябре 2019 года, выгорели миллионы гектаров земли. Огонь унёс уже 27 человеческих жизней. Австралийские власти заявляют о гибели более 1 млрд животных. Густота дыма в некоторых местах не позволяет тушить их с воздуха.