24-летняя боксерша Татьяна Дваждова во время турнира "Дерись и побеждай" в Москве устроила скандал на почве феминизма. Девушка должны была драться против Юлии Волковой, но обе спортсменки вместо боя вышли на ринг, чтобы показать плакаты с требованиями допустить женщин до соревнований.
Ранее Дваждова несколько лет выступала в боях под мужским именем. Она в 16-ти боях одержала 10 побед.
Дваждова и Волкова продемонстрировали плакаты, которые были обращены к министру спорта Павлу Колобкову и главе Федерации бокса России Умару Кремлеву. Девушки потребовали немедленно внедрить смешанные соревнования в боксе.
"Я хочу, чтобы все соревнования стали смешанными. Это программа-максимум, к этому надо стремиться. Вначале должны допустить до соревнований с мужчинами тех, кто хочет, поскольку женские категории являются следствием представления о женской слабости по сравнению с мужчинами и неспособности к конкуренции с ними", - заявила Дваждова в интервью "Фонтанке".
В Москве прошла церемония прощания с бывшем главой города Юрием Лужковым.