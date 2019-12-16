Российские феминистки хотят боксировать с мужчинами

24-летняя боксерша Татьяна Дваждова во время турнира "Дерись и побеждай" в Москве устроила скандал на почве феминизма. Девушка должны была драться против Юлии Волковой, но обе спортсменки вместо боя вышли на ринг, чтобы показать плакаты с требованиями допустить женщин до соревнований.

Ранее Дваждова несколько лет выступала в боях под мужским именем. Она в 16-ти боях одержала 10 побед.

Дваждова и Волкова продемонстрировали плакаты, которые были обращены к министру спорта Павлу Колобкову и главе Федерации бокса России Умару Кремлеву. Девушки потребовали немедленно внедрить смешанные соревнования в боксе.