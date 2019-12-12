Нурмагомедов признался в неприязни к Фергюсону

Боец UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал о том, почему согласился на бой с Тони Фергюсоном. Россиянин заявил, что у него нет претензий к американцу, но есть антипатия.

Защита титула чемпиона UFC в легком весе состоится 18 апреля в Нью-Йорке. Нурмагомедов отметил, что, в отличие от Конора Макгрегора, с Тони у него нормальные отношения.