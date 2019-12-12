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Источник Правда.Ру

Нурмагомедов признался в неприязни к Фергюсону

Спорт » Одиночные виды » Единоборства

Боец UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал о том, почему согласился на бой с Тони Фергюсоном. Россиянин заявил, что у него нет претензий к американцу, но есть антипатия.

Защита титула чемпиона UFC в легком весе состоится 18 апреля в Нью-Йорке. Нурмагомедов отметил, что, в отличие от Конора Макгрегора, с Тони у него нормальные отношения.

"У меня нет к нему личных претензий, понимаете? Тони - отличный боец. Но, честно говоря, лично мне он не нравится. Я не понимаю, о чём он думает, что у него на уме, но мне это и не надо. Я намерен сосредоточиться на бое. Когда клетку закроют, я сделаю свою работу. Как и всегда", - приводит RT слова Нурмагомедова.

ufc тони фергюсон хабиб нурмагомедов смешанные единоборства
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