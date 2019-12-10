Тульский БК "Арсенал" исключен из Суперлиги за договорной матч

Баскетбольный клуб "Арсенал" из Тулы исключен из Суперлиги. Причиной решения РФБ стал договорной матч, в котором приняли участие туляки, сообщает "Чемпионат".

Под подозрение попала игра "Асенала" со ставропольским "Динамо". Матч закончился со счетом 82:67, а в последние 7 минут "канониры" и ставропольцы не забили ни одного броска.

Команда исключена из Сперлиги, а некоторые баскетболисты отстранены от баскетбола - Павел Крыков, Дмитрий Рытенко и Егор Щербинский. Тренер "Арсенала" дисквалифицирован до 31 декабря 2021 года.