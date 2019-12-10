Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Источник Правда.Ру

Тульский БК "Арсенал" исключен из Суперлиги за договорной матч

Спорт » Командные виды » Баскетбол

Баскетбольный клуб "Арсенал" из Тулы исключен из Суперлиги. Причиной решения РФБ стал договорной матч, в котором приняли участие туляки, сообщает "Чемпионат".

Под подозрение попала игра "Асенала" со ставропольским "Динамо". Матч закончился со счетом 82:67, а в последние 7 минут "канониры" и ставропольцы не забили ни одного броска. 

Команда исключена из Сперлиги, а некоторые баскетболисты отстранены от баскетбола - Павел Крыков, Дмитрий Рытенко и Егор Щербинский. Тренер "Арсенала" дисквалифицирован до 31 декабря 2021 года.

баскетбол бк арсенал тула договорные матчи
Актуальная аналитика
Здоровье и профилактика
Причины сухости во рту и постоянной жажды
Расследования
Расследование: кто финансирует проект Греты Тунберг
Мир. Новости мира
Инфовойны: как в умы людей вкладывают радикальные идеи
Последние материалы
Открытие :статическое электричество помогает рождению планет
Huawei работает над графеновым аккумулятором для смартфонов
Путин предупредил о возможном геноциде в Донбассе
Кадеты из Домодедова приняли участие в патриотической акции
Госдума одобрила продление заморозки накопительных пенсий
Минюст США: Путин признал подкуп ФИФА ради ЧМ-2018
Причины сухости во рту и постоянной жажды
Бездомного, едва не убившего ребёнка лопатой, отправили на лечение
Исследование: рептилии тоже могут видеть иллюзии
В СПЧ заявили о готовности провести амнистию к 75-летию Победы
Популярное
Шоу-бизнес
Участник "Голоса" бросил в Полину Гагарину горстью семечек

17-летний подопечный Сергея Шнурова Арсений Курчанин решил исполнить песню "Лишь о тебе мечтая" группы "Руки вверх".

Участник "Голоса" бросил в Полину Гагарину горстью семечек
Майдан в Белоруссии: националисты хотели прорваться в Дворец Республики
Новости Белоруссии
Майдан в Белоруссии: националисты хотели прорваться в Дворец Республики
Мир. Новости мира
Политолог Сатановский: ДНР и ЛНР ожидает "тотальная зачистка"
Новости спорта
Норвежские лыжники считают, что Россия предала своих спортсменов
Наталия Красовская Инфовойны: как в умы людей вкладывают радикальные идеи Наталия Красовская Вячеслав Шпаковский "Цербер" - воздушный БПЛА с гранатометом Вячеслав Шпаковский Василий Амирджанов Телебенефис Медведева - бессмысленный и беспощадный? Василий Амирджанов
Комментарии
Внутри украинской делегации в Париже произошел скандал
Номинант на Нобелевскую премию назвала Шамсутдинова "героем"
Дилемма России в 2021 году: свободные выборы или Майдан
На кого работает наше правительство
На кого работает наше правительство
На кого работает наше правительство
На кого работает наше правительство
Аваков: у Суркова "сдали нервы" на саммите в Париже
Экономике США предсказывают апокалипсис
Союз журналистов РФ прокомментировал закрытие сайта "Миротворец"
Канадская лыжница недовольна решением WADA по России
Может ли Россия уничтожать террористов за рубежом
Майдан в Белоруссии: националисты хотели прорваться в Дворец Республики
Скончался Юрий Лужков
Скончался Юрий Лужков
Дилемма России в 2021 году: свободные выборы или Майдан
Скончался Юрий Лужков
Майдан в Белоруссии: националисты хотели прорваться в Дворец Республики
Дилемма России в 2021 году: свободные выборы или Майдан
Союз журналистов РФ прокомментировал закрытие сайта "Миротворец"
Украинские СМИ: Путин доволен – это плохо, но Зеленский умеет ждать
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ