Самуэльссон призвал отстранить россиян от Кубка мира по биатлону

Олимпийский чемпион из Швеции Себастьян Самуэльссон снова призвал отстранить российских биатлонистов от всех соревнований. В понедельник, 9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) примет решение по санкциям в адрес России.

Ранее комитет по соответствию ВАДА рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года. Поводом к санкциям стали возможные махинации с базой данных московской антидопинговой лабораторией.

Санкции могут быть распространены только на Олимпийские игры и чемпионаты мира. По мнению Самуэльссона, россиян в таком случае нельзя допускать и к Кубку мира.

"ВАДА стоит следовать рекомендациям комитета и отстранить Россию. Интересно, будут ли в таком случае российские биатлонисты отстранены от чемпионата и Кубка мира. Если их не допустят на чемпионат мира, то и в Кубке мира они выступать на должны. Будет странно, если они продолжат выступать в Кубке мира, но при этом будут отстранены от чемпионата мира", — приводит слова Самуэльссона NRK.

Отметим, Самуэльссон завоевал золото Олимпиады-2018 в мужской эстафете, а также серебро в гонке преследования. Также на счету шведа еще один личный подиум в Кубке мира. В общем зачете он не поднимался выше 22-го места.