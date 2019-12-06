ВАДА назвало организации, которые смогут оспорить российские санкции

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) назвало организации, которые смогут оспорить санкции в отношении России. Если 9 декабря исполком ВАДА примет рекомендации комитета по соответствию и лишит статуса РУСАДА, обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде (CAS) сможет:

РУСАДА,

Международный олимпийский комитет (МОК),

Международный паралимпийский комитет (МПК),

Олимпийский комитет России (ОКР),

Паралимпийский комитет России (ПКР).

Также оспорить решение в CAS смогут международные спортивные федерации, если решение об отстранении РУСАДА может повлиять на участие спортсменов в чемпионатах мира или на возможность подачи заявки на проведение крупных турниров.

Апелляция может быть подана в течение 21 дня с момента вынесения решения.