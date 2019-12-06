Запашный предложил "покрошить" футбольных фанатов силами ОМОН

Дрессировщик Эдгар Запашный предложил свой способ того, как справиться с поведением футбольных болельщиков на трибунах. По его словам, для усмирения фанатов необходимо использовать силы ОМОН.

"Я бы ввел ОМОН, "покрошил" бы этих болельщиков. Попереломал бы части тела. И завтра они бы на "вы" разговаривали. Неприемлемо на стадионе в присутствии маленьких детей материться. И призывать к этому трибуны. Я понимаю, можно в сердцах сказать, но в этом случае идет специальная травля, намеренное действие. Кстати, думал, что есть вариант, как оградить от этого при строительстве стадионов", — приводит "Спорт день за днем" слова Запашного.