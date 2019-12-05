Французы вынесли всех в индивидуальной гонке Эстерсунда

Французские биатлонисты заняли весь пьедестал почета в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Эстерсунде. Первым финишировал Мартен Фуркад (1 промах), второе место - Симон Дестье (1 промах, +12,7 секунды), третье место - Кантен Фийон Майе (3 промаха, +1 минута 50,8 секунды).

Лучшим из россиян стал Матвей Елисеев. Он заняла восьмое место, допустив 1 промах и отстав на 2 минуты 54,6 секунды. Остальные заняли следующие места: