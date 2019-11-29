Российская команда завоевала золото в дисциплине двойной мини-трамп. Турнир проходит в Токио.
В составе сборной России выступали Михаил Заломин, Василий Макарский и Андрей Гладенков. В финале команда набрала 114,800 балла.
Второе место заняла сборная США, набрав 112,200 балла. Бронзу завоевала команда Португалии - 109,300 балла.
Команда в составе Заломина, Макарского и Гладенкова в этой дисциплине завоевала третье золото подряд.
Представители творческой интеллигенции России написали письмо президенту Владимиру Путину, в котором попросили его не принимать закон об иноагентах.