Греческая чемпионка раскритиковала USADA за нападки на Россию

Греческая прыгунья с шестом Екатерини Стефаниди высказала критику в адрес руководства Антидопигового агентства США (USADA) за вмешательство в дела ВАДА. Ранее глава USADA Трэвис Тайгарт призвал применить самые жесткие санкции в отношении России.

Ранее комитет по соответствию ВАДА рекомендовал исполкому организации применить наказание к России из-за якобы манипуляций с данными московской антидопинговой лаборатории. Так, РФ могут лишить права участия в международных соревнованиях на четыре года, а также запретить проведение турниров на территории России. Исполком ВАДА рассмотрит рекомендации 9 декабря на заседании в Париже.

Тайгарт после этого заявил, что Россию нужно наказать максимально.

"Рекомендации комитета по соответствию недостаточно, особенно учитывая, что обман постоянно используется в российском спорте, который контролирует правительство. ВАДА должно быть жестче. Только решительный ответ может привлечь внимание России, изменить ее поведение и защитить "чистых" спортсменов, которые будут выступать в Токио, а также и будущие поколения спортсменов в России", - заявил Тайгарт.

Стефаниди на это ответила, чтобы глава USADA следил за своей собственной организацией.

"Учитывая истории с мясом, напичканным стероидами, и пропущенными допинг-тестами, стоит признать, что у USADA тоже не самая лучшая репутация. Сфокусируйтесь сначала на уборке своего дома", - написала Стефаниди.

Стефаниди является золотым призером Олимпиады-2016, чемпионкой мира (2017) и двукратной чемпионкой Европы (2016,2018).