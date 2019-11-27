Российский баскетболисты узнали соперников по отбору на Олимпиаду-2020

Сборная России по баскетболу узнала соперников по олимпийскому квалификационному турниру. Команда сыграет с Германией и Мексикой в группе А. В группе В встретятся сборные Хорватии, Бразилии и Туниса.
Матчи этих групп состоятся в хорватском Сплите. После однокругового турнира две команды сыграют с лучшими в группе В. Путевку получит одна сборная.
Матчи четырех олимпийских квалификационных турниров на Игры-2020 в Токио пройдут в сербском Белграде, канадской Виктории, Сплите и литовском Каунасе. В каждом турнире участники будут разбиты на две группы - по три команды в каждой. В этих группах они сыграют в один круг, после чего по две команды из каждой тройки выходят в полуфинал. Олимпийские путевки достанутся победителям каждого квалификационного турнира.
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