Российский баскетболисты узнали соперников по отбору на Олимпиаду-2020

Сборная России по баскетболу узнала соперников по олимпийскому квалификационному турниру. Команда сыграет с Германией и Мексикой в группе А. В группе В встретятся сборные Хорватии, Бразилии и Туниса.

Матчи этих групп состоятся в хорватском Сплите. После однокругового турнира две команды сыграют с лучшими в группе В. Путевку получит одна сборная.

Матчи четырех олимпийских квалификационных турниров на Игры-2020 в Токио пройдут в сербском Белграде, канадской Виктории, Сплите и литовском Каунасе. В каждом турнире участники будут разбиты на две группы - по три команды в каждой. В этих группах они сыграют в один круг, после чего по две команды из каждой тройки выходят в полуфинал. Олимпийские путевки достанутся победителям каждого квалификационного турнира.