Глава СБР знает спортсменов, данные которых были изменены

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев рассказал о спортсменах, данные которых стали причиной жестких рекомендаций комитета ВАДА по соответствию в отношении российского спорта.

Ранее ВАДА обвинило Россию в манипуляциях с базой данных московской антидопинговой лаборатории, руководителем которой был Григорий Родченков. Комитет по соответствию сделал несколько рекомендаций исполкому, среди которых:

лишение статуса соответствия РУСАДА,

отстранение России от международных соревнований на 4 года,

лишения России права проведения турниров на своей территории (и перенос уже назначенных соревнований).

В том случае, если исполком ВАДА примет рекомендации к исполнению, то МОК может отстранить Россию от Олимпиады.

"Я знаю имена 47 тех, у кого выявлены несоответствия с базой LIMS (системы управления лабораторной информацией московской антидопинговой лаборатории - ред.). Есть ли они в сборной России по биатлону? Давайте обсудим позже, по факту получения результатов. 9-го числа (декабря) мы все узнаем, дальше будет определенная работа с федерациями, будем все это обсуждать. IBU (Международный союз биатлонистов) не выдвинул нам обвинения, как они вообще могут быть? В СБР еще ничего не приходило", - приводит "РИА Новости" слова Драчева.