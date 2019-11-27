Глава СБР знает спортсменов, данные которых были изменены

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев рассказал о спортсменах, данные которых стали причиной жестких рекомендаций комитета ВАДА по соответствию в отношении российского спорта.
Ранее ВАДА обвинило Россию в манипуляциях с базой данных московской антидопинговой лаборатории, руководителем которой был Григорий Родченков. Комитет по соответствию сделал несколько рекомендаций исполкому, среди которых:
В том случае, если исполком ВАДА примет рекомендации к исполнению, то МОК может отстранить Россию от Олимпиады.
"Я знаю имена 47 тех, у кого выявлены несоответствия с базой LIMS (системы управления лабораторной информацией московской антидопинговой лаборатории - ред.). Есть ли они в сборной России по биатлону? Давайте обсудим позже, по факту получения результатов. 9-го числа (декабря) мы все узнаем, дальше будет определенная работа с федерациями, будем все это обсуждать. IBU (Международный союз биатлонистов) не выдвинул нам обвинения, как они вообще могут быть? В СБР еще ничего не приходило", - приводит "РИА Новости" слова Драчева.
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