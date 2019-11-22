Черышев помог Роналду признаться в любви Ирине Шейк

Дмитрий Черышев, отец российского футболиста Дениса Черышева рассказал о том, как его сын общался на русском языке с форвардом Криштиану Ронаду. Черышев-младший выступал за "Реал" вместе с португальцем в 2013 и 2016 годах.

Черышев-старший вспомнил, что Роналду спрашивал у сына, как сказать по-русски "Я тебя люблю". Признание он готовил для российской модели Ирины Шейк.

"Криштиану всегда очень добродушно относился к Денису", - заявил Дмитрий в интервью "Чемпионату".

Роналду встречался с Ириной Шейк с 2010 по 2015 год.