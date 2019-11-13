Карпин рассказал о финансовых проблемах "Ростова"

Тренер "Ростова" Валерий Карпин подтвердил информацию о сложной финансовой обстановке в команде. Ранее сообщалось, что у клуба есть задолженность перед игроками по зарплате и премиям, а основные спонсоры отвернулись от ростовчан.

Карпин в интервью "СЭ" заявил, что задолженность составляет три месяца. По его словам, повторяется прошлогодняя ситуация. Тренер поблагодарил футболистов за терпение, но отметил, что оно не безгранично.

"Могу сказать парням только слова благодарности, но бороться за что-то серьезное при таком положении вещей сложно", - заявил Карпин.

"Ростов" занимает третье место после 16-ти туров РПЛ. Команда набрала 30 очков и отстает от лидирующего "Зенита" на шесть.