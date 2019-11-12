Колобков объяснил, почему Россия долго передавала данные в ВАДА

Министр спорта РФ Павел Колобков рассказал о том, как происходила передача данных московской антидопинговой лаборатории в ВАДА. Затребована она была после начала допингового скандала, а отправлена в агентство в январе 2019 года.

"Да потому, например, что само по себе изъятие базы данных оказалось сложнейшей процедурой. Компьютер, на котором все записывалось, - 2003 года выпуска, диски - очень старые, древние. При остановке сервера можно было потерять всю информацию.

Специальной группе WADA поэтому пришлось продлевать пребывание в России. Мы просто раньше не хотели посвящать людей в эти проблемы. Из-за этого, кажется, и появились разные предположения, спекуляции", - заявил Колобков в интервью "Коммерсанту".