Хоккейный голкипер из Дании публично признался в том, что он гей

Вратарь выступающей в Датской хоккейной лиге команды "Рунгстед Сайер Кэпитал" Йон Ли-Ольсен публично признался в том, что он гей.

Об этом 27-летний хоккеист объявил в эфире одного из телеканалов Дании, сообщает российский спортивный интернет-портал "Чемпионат".

Йон Ли-Ольсен готов к тому, что некоторые люди его не поймут. Но, отмечает голкипер "Рунгстед Сайер Кэпитал", "можно быть геем и играть в хоккей".

По словам хоккеиста, ему было сложно признаться в своей нетрадиционной сексуальной ориентации родителям. Сказать то же самое партнерам по команде и всей хоккейной среде, признает Йон Ли-Ольсен, было еще сложнее.

Отметим, что вратарь "Рунгстед Сайер Кэпитал" стал третьим хоккеистом за всю историю, который совершил так называемый каминг-аут.

Примечательно, что в прошлом году команда Йона Ли-Ольсена выиграла внутренний чемпионат Дании. Сам он, правда, провел за "Рунгстед Сайер Кэпитал" лишь три матча.