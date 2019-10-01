Пьяный футболист "Челси" поругался с таксистом из-за пачки чипсов

Полузащитник "Челси" Росс Баркли стал участником инцидента с таксистом в Ливерпуле. Во время поездки футболист рассыпал на сиденье чипсы. Игрок находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщает Mirror.



Футболист Челси поругался с таксистом

Водитель такси попросил Баркли убрать чипсы, на что футболист устроил скандал. После этого он отказался оплачивать проезд.

Прибывшие полицейские провели беседу с футболистом. Баркли сопроводили к банкомату, чтобы он снял наличные и расплатился с таксистом.

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