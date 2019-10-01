Суд отказал в УДО другу Кокорина и Мамаева

Суд в Брянской области отказался удовлетворить ходатайство об условно-досрочном освобождении Александра Протасовицкого. Он является четвертым фигурантом дела футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Об этом в комментарии "РИА Новости" рассказал адвокат Николай Савостьянок. Ранее сообщалось, что у Портасовицкого обнаружились три высказывания в СИЗО.

Протасовицкий вместе с футболистами был осужден по статьям "Хулиганство" и "Побои". Он получил 1 год 5 месяцев тюремного заключения за участие в двух драках в Москве в прошлом году.

Братья Кирилл и Александр Кокорины, а также Павел Мамаев вышли по УДО 17 сентября. Протасовицкий проведет время за решеткой до 10 ноября.

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