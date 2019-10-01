Криштиану Роналду намекнул на скорый уход из футбола

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду рассказал о своих планах на будущее. По словам игрока, ему все больше нравится жизнь вне футбола.

34-летний футболист в своей карьере провел более 1000 матчей, в которых забил более 750 голов.

"Я не одержим тренировками, мне просто нужен успех. Я все еще люблю футбол и мне нравится развлекать болельщиков. Возраст не имеет значения, все дело в голове. В последние годы не нравится жизнь вне футбола. Так что кто знает, что произойдет в следующие пару лет", - приводит Sport Bible слова Роналду.

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