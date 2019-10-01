Кокляев получит за бой с Емельяненко 80 тыс. долларов

Стал известен гонорар участников боя Михаила Кокляева и Александра Емельяненко. Журналист Игорь Лазорин сообщил, что строгмен получит 80 тыс. долларов, а профессиональный боец в два раза больше.
"По неофициальной информации, Кокляев попросил за бой порядка 80 тысяч долларов. Стандартный гонорар Александра - примерно в два раза выше", - написал Лазорин в Instagram.
Бой Кокляева и Емельяненко состоится 29 ноября на "ВТБ Арене" в Москве. Поединок пройдет по правилам бокса.
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