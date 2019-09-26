Сборную Шотландии по футболу в Москве поддержат около 1100 болельщиков. 10 октября команда сыграет против России в рамках отборочного турнира Евро-2020, сообщает ТАСС.
Игра состоится на стадионе "Лужники". Ранее сборная России обыграла Шотландию в Глазго со счетом 2:1. Россияне в своей отборочной группе идут вторыми с 15-ю очками. Лидирует Бельгия, которая набрала 18 очков.
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