Сборную Шотландии в Москве поддержат 1100 болельщиков

Сборную Шотландии по футболу в Москве поддержат около 1100 болельщиков. 10 октября команда сыграет против России в рамках отборочного турнира Евро-2020, сообщает ТАСС.

Игра состоится на стадионе "Лужники". Ранее сборная России обыграла Шотландию в Глазго со счетом 2:1. Россияне в своей отборочной группе идут вторыми с 15-ю очками. Лидирует Бельгия, которая набрала 18 очков.

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