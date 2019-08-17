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Нурмагомедов вошел в число самых тестируемых на допинг бойцов ММА

Спорт print

Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе Хабиб Нурмагомедов вошел в число наиболее тестируемых на допинг спортсменов смешанных единоборств.

"Хабиб входит в число самых тестируемых бойцов. У него никогда не было проблем, иначе бы мы об этом знали. Все пробы - чистые", - сказал менеджер спортсмена Ризван Магомедов.

По числу сданных допинг-проб россиянина опережают лишь пять бойцов ММА. Лидером рейтинга стал ирландец Конор Макгрегор, который стал Американскому антидопинговому агентству 49 проб. Далее следует американец Даниэль Кормье (45 проб), бразилец Рафаэль дос Сантос (41), американская спортсменка Холи Холм (39) и Стипе Миочич (38).

В настоящее время Нурмагомедов готовится к следующему бою против американца Дастина Порье. Поединок состоится 7 сентября в Абу-Даби. 

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Темы мма бойцы допинг спортсмены хабиб нурмагомедов
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