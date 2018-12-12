Роспотребнадзор рассказал, как выбрать сладкий новогодний подарок

В канун новогодних праздников Роспотребнадзор дал рекомендации о том, как выбрать сладкий новогодний подарок.

Важно посмотреть на состав кондитерских изделий: лучше приобрести тот набор сладостей, в которых содержится минимум пищевых добавок.

Нужно учитывать, что ядро абрикосовых косточек и арахис являются сильными аллергенами, поэтому их не стоит давать детям.

Как сообщает сайт medpulse.ru, не стоит покупать детям карамель и кондитерские изделия, содержание алкоголя в которых превышает 0,5 процентов этанола.

В некоторые наборы сладостей входит игрушка: она должна быть в упаковке, которая может соприкасаться с пищевыми продуктами.

Фото: Myslo

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