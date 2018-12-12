Роспотребнадзор рассказал, как выбрать сладкий новогодний подарок

В канун новогодних праздников Роспотребнадзор дал рекомендации о том, как выбрать сладкий новогодний подарок.
Важно посмотреть на состав кондитерских изделий: лучше приобрести тот набор сладостей, в которых содержится минимум пищевых добавок.
Нужно учитывать, что ядро абрикосовых косточек и арахис являются сильными аллергенами, поэтому их не стоит давать детям.
Как сообщает сайт medpulse.ru, не стоит покупать детям карамель и кондитерские изделия, содержание алкоголя в которых превышает 0,5 процентов этанола.
В некоторые наборы сладостей входит игрушка: она должна быть в упаковке, которая может соприкасаться с пищевыми продуктами.
Фото: Myslo
Читайте также:
Шоколад - пища богов, не знающих депрессий
Выбираем самую правильную елку
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Россия направит в Венесуэлу стратегические бомбардировщики Ту-160, способные нести ядерное оружие. В Венесуэле считают, что близок Карибский кризис 2.0.
В день столетия со дня рождения Александра Солженицына одни называют его предателем, а другие - героем. Вероятно, оба мнения верны.
Всероссийский опрос врачей показал, что они выполняют директивы руководства по навязыванию платных услуг и определенных лекарств пациентам.
В России прошла серия конференций "Ближний Восток, Северный Кавказ. Культурная политика в деле укрепления межнационального мира и межрелигиозного согласия". Какова цель федерального проекта? Об этом и не только "Правде.Ру" рассказала этнолог и магистр теологии Галина Хизриева.