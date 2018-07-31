СМИ: рейтинг "Единой России" пробил политическое дно

ВЦИОМ провел опрос, по результатам которого стало известно, что рейтинг "Единой России" составляет 37,1 %, что ниже на 1,5 пункта по сравнению с результатом прошлой недели. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Разница между нынешним рейтингом и показателями партии в начале года существенная. По итогам опроса ВЦИОМа 14 января результат "Единой России" составил 53,2 %.

Самая низкая отметка была у единороссов была в 2011 году. Тогда в конце декабря партию поддержали только 34,4% респондентов. Такой результат был связан с протестами на Болотной площади по поводу фальсификации выборов в Госдуму, о которой заявили оппозиционеры.

Ранее "Правда.Ру" писала, российские социологические центры предоставили новую и актуальную информацию по рейтингам главы государства и отношения россиян к последним событиям в стране.

Так, оказалось, что рейтинг Путина упал на 8 процентов, с 62 до 54%.

При этом, повысилось и отрицательное отношение россиян к работе правительства - настолько, что положительно работу кабинета министров оценивает 34% опрошенных, зато отрицательно куда больше - 48%.

Также, ФОМ дал информацию про отношение граждан РФ к партии "Единая Россия". Популярность связанной с Медведевым и управляемой из администрации президента ЕР упала с 45% до 38%.

Первопричина таких резких рейтинговых колебаний - это правительственные инициативы по повышению пенсионного возраста. На это указывает тот факт, что согласно исследованием ФОМ эти реформы и их обсуждение в качестве главного события недели указало 25% опрошенных.

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