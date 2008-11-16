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Выяснилось, что шоффер автомобиля был пьян... — писала газета Раннее Утро 17 ноября 1908 года

2:31
Общество

"Русское Слово", 17 ноября (4 ноября) 1901 года. Оскорбление Величества.

Выяснилось, что шоффер автомобиля был пьян... — писала газета Раннее Утро 17 ноября 1908 года
Фото: Pravda.Ru

"Вчера в I отделении окружного суда при закрытых дверях слушалось дело по обвинению известного в торгово-промышленном мире Москвы коммерсанта Э. К. Шлезингера в оскорблении, в нетрезвом виде, Величества.
Суд приговорил Шлезингера к месячному аресту при тюрьме".

"Раннее Утро", 17 ноября (4 ноября) 1908 года. Случай с г. Шварцем.

"Вчера вечером министр народного просвещения Шварц проезжал по Миллионной улице на Большую Морскую в своей собственной карете. Вдруг под аркой главного штаба на карету наскочил автомобиль почтово-телеграфного ведомства. Лошади искалечены. Г. Шварц успел выскочить из кареты и отделался лишь испугом. Министр тотчас же продолжил путь на извозчике. Выяснилось, что шоффер автомобиля был пьян".

"Последние Новости", Париж, 17 ноября 1921 года. "Буржуазная" мебель.

"Гельсингфорс, 14 ноября. Президиум московского совета во исполнение постановления совнарком о бесхозяйственном имуществе постановил, что мебель, принадлежащая гражданам, уехавшим из Москвы и бросившим свое имущество и занимаемые ими квартиры, является собственностью РСФСР и считается находящейся во временном пользовании жильцов помещений, в которых эта мебель в настоящее время находится".

"Правда", 17 ноября 1932 года. Рабочие Москвы одобряют постановление правительства о борьбе с прогулами. Митинги на заводах Москвы.

"В связи с постановлением ЦИК и Совнаркома СССР "Об увольнение за прогул без уважительных причин" на Трехгорной мануфактуре, заводах "Красный богатырь" и "Мосэлемент" и других состоялись многолюдные митинги. В своих резолюциях рабочие приветствуют и поддерживают решение правительства, берут на себя обязательство бороться за социалистическое отношение к труду".

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Русский журнал", архивов изданий, а также подшивок газет Российской государственной библиотеки.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
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