Группа внутренних работников предлагает изменить название столицы Петроград в Ленинбург... — писала газета Последние Новости 11 ноября 1921 года

"Московский Листок", 11 ноября (29 октября) 1901 года.

Фото: Pravda.Ru

"На днях в Петербург будет доставлен для осмотра вагон-баня. Вагон этот предположено прицеплять к пассажирским поездам, обращающимся на большие расстояния".

"Московский Листок", 11 ноября (29 октября) 1903 года.

"Не может подлежать ни малейшему сомнению политический характер тифлисского покушения. Оно стоит в неотразимой связи с современным армянским движением. Восстановить старое армянское царство — вот та сумбурная идея, которая объяла головы и сердца армянских политиканов. Восстание в Турецкой Армении, сопровождавшееся буйство и кровопролитием, направлялось именно к этой политической цели и потому встретило такое горячее общественное сочувствие в Лондоне, радующемся всему, что может служить угрозою русском миру и помехою развитию России…"

"Петербургская газета", 11 ноября (29 октября) 1907 года. Доставка битых зайцев.

"За последнее время на столичные мясные и дичные рынки стали доставляться пригородными крестьянами партии битых зайцев, цены на которых заметно понизились. Так напр., "беляки" идут от 60 коп. и "серяки" от 90 коп. за штуку. По уверениям крестьян, массовый набег зайцев из лесу на крестьянские дворы служит приметой, что грядущая зима будет очень морозной".

"Вятская речь", 11 ноября (29 октября) 1908 года. Награды.

"Чиновники вятской казенной палаты, отчислявшие во время русско-японской войны 2% с получаемого жалования в пользу Красного Креста и на нужды войны, награждены серебряными медалями с красным крестом посредине. Такие же медали, как говорят, получат чиновники и других ведомств, жертвовавшие на Красный Крест".

"Раннее утро", 11 ноября (29 октября) 1908 года. Москва. Недобор новобранцев.

"Вчера выяснились результаты призыва новобранцев. Из подлежащих приему 636 новобранцев принято всего 411 человек и зачислено в запас 49. Из 24 евреев принято всего 3. Зачислены все пользующиеся льготами 2-го и 3-го разрядов, и тем не менее получился недобор 176 чел., который, по заявлению присутствия, никоим образом не удастся пополнить".

"Новое время", 11 ноября (29 октября) 1911 года. Гранаты для бросания с аэропланов.

" Итальянским специалистом Карлом Чипелли были изобретены гранаты для бросания с высоты. Во время опытов взрывом изобретенного им взрывчатого вещества Чипелли был убит. Впервые эти гранаты применены итальянским авиатором Гавотти…

Гавотти, поднявшись на аэроплане Этриха, около Триполи, взял с собой четыре гранаты. Он направился к оазису Айн-Сара, где виднелись два лагеря Арабов. С высоты 700 метров Гавотти бросил первую гранату. Хотя шум взрыв до него не донесся, он видел столб обломков, поднявшихся на месте, куда была брошена бомба, а затем Арабы бросились во все стороны. Вторая граната также была брошена в толпу Арабов, но насколько от нее пострадал неприятель, неизвестно, так как авиатор по техническим соображениям дольше не мог держаться в воздухе. Несовершенство летательных аппаратов играет весьма существенную роль, так как приходится одной рукой бросать гранаты, а другой управлять мотором".

"Последние Новости", Париж, 11 ноября 1921 года. "Ленинбург".

"На заседании Совнаркома 9 октября, по словам "Кр. Газ.", заместитель комиссара внутренних дел заявил, что уполномочившая его группа "внутренних работников" предлагает изменить название столицы "Петроград" в "Ленинбург".

Основания таковы: Император Николай II нашел возможным росчерком пера изменить старый "Петербург" в "Петроград". Мы же желаем "новый" "Петроград" изменить в "Старо-новый "Ленинбург".

Совнарком согласился с предложением и постановил представить вопрос на благовоззрение самого Ленина".

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов " Газетные старости ", " Русский журнал " архивов изданий, а также подшивок газет Российской государственной библиотеки.

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