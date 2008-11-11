Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В России рассказали, кто первым освоит Луну
Продукты, которые кажутся полезными, но на самом деле могут способствовать набору веса
Овечкин вошёл в тройку лучших хоккеистов дня в НХЛ
Наслаждайтесь домашним компотом круглый год: вот как приготовить вкусный компот
Время менять резину: причины перехода на зимние шины
Россия и Бразилия могут открыть путь к взаиморасчётам в рамках БРИКС
Турист поделился неоднозначным опытом отдыха в курортном посёлке Лоо в Сочи
Как фисташки укрепляют организм: мнение врачей
Частые болезни у детей — норма или повод для беспокойства

Группа внутренних работников предлагает изменить название столицы Петроград в Ленинбург... — писала газета Последние Новости 11 ноября 1921 года

Общество

"Московский Листок", 11 ноября (29 октября) 1901 года.

Группа внутренних работников предлагает изменить название столицы Петроград в Ленинбург... — писала газета Последние Новости 11 ноября 1921 года
Фото: Pravda.Ru

"На днях в Петербург будет доставлен для осмотра вагон-баня. Вагон этот предположено прицеплять к пассажирским поездам, обращающимся на большие расстояния".

"Московский Листок", 11 ноября (29 октября) 1903 года.

"Не может подлежать ни малейшему сомнению политический характер тифлисского покушения. Оно стоит в неотразимой связи с современным армянским движением. Восстановить старое армянское царство — вот та сумбурная идея, которая объяла головы и сердца армянских политиканов. Восстание в Турецкой Армении, сопровождавшееся буйство и кровопролитием, направлялось именно к этой политической цели и потому встретило такое горячее общественное сочувствие в Лондоне, радующемся всему, что может служить угрозою русском миру и помехою развитию России…"

"Петербургская газета", 11 ноября (29 октября) 1907 года. Доставка битых зайцев.

"За последнее время на столичные мясные и дичные рынки стали доставляться пригородными крестьянами партии битых зайцев, цены на которых заметно понизились. Так напр., "беляки" идут от 60 коп. и "серяки" от 90 коп. за штуку. По уверениям крестьян, массовый набег зайцев из лесу на крестьянские дворы служит приметой, что грядущая зима будет очень морозной".

"Вятская речь", 11 ноября (29 октября) 1908 года. Награды.

"Чиновники вятской казенной палаты, отчислявшие во время русско-японской войны 2% с получаемого жалования в пользу Красного Креста и на нужды войны, награждены серебряными медалями с красным крестом посредине. Такие же медали, как говорят, получат чиновники и других ведомств, жертвовавшие на Красный Крест".

"Раннее утро", 11 ноября (29 октября) 1908 года. Москва. Недобор новобранцев.

"Вчера выяснились результаты призыва новобранцев. Из подлежащих приему 636 новобранцев принято всего 411 человек и зачислено в запас 49. Из 24 евреев принято всего 3. Зачислены все пользующиеся льготами 2-го и 3-го разрядов, и тем не менее получился недобор 176 чел., который, по заявлению присутствия, никоим образом не удастся пополнить".

"Новое время", 11 ноября (29 октября) 1911 года. Гранаты для бросания с аэропланов.

" Итальянским специалистом Карлом Чипелли были изобретены гранаты для бросания с высоты. Во время опытов взрывом изобретенного им взрывчатого вещества Чипелли был убит. Впервые эти гранаты применены итальянским авиатором Гавотти…

Гавотти, поднявшись на аэроплане Этриха, около Триполи, взял с собой четыре гранаты. Он направился к оазису Айн-Сара, где виднелись два лагеря Арабов. С высоты 700 метров Гавотти бросил первую гранату. Хотя шум взрыв до него не донесся, он видел столб обломков, поднявшихся на месте, куда была брошена бомба, а затем Арабы бросились во все стороны. Вторая граната также была брошена в толпу Арабов, но насколько от нее пострадал неприятель, неизвестно, так как авиатор по техническим соображениям дольше не мог держаться в воздухе. Несовершенство летательных аппаратов играет весьма существенную роль, так как приходится одной рукой бросать гранаты, а другой управлять мотором".

"Последние Новости", Париж, 11 ноября 1921 года. "Ленинбург".

"На заседании Совнаркома 9 октября, по словам "Кр. Газ.", заместитель комиссара внутренних дел заявил, что уполномочившая его группа "внутренних работников" предлагает изменить название столицы "Петроград" в "Ленинбург".
Основания таковы: Император Николай II нашел возможным росчерком пера изменить старый "Петербург" в "Петроград". Мы же желаем "новый" "Петроград" изменить в "Старо-новый "Ленинбург".
Совнарком согласился с предложением и постановил представить вопрос на благовоззрение самого Ленина".

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Русский журнал" архивов изданий, а также подшивок газет Российской государственной библиотеки.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Почему садоводы выбирают железный купорос для осенней обработки деревьев
Садоводство, цветоводство
Почему садоводы выбирают железный купорос для осенней обработки деревьев Аудио 
Ветеринар объяснил, сколько раз в день следует кормить кота
Домашние животные
Ветеринар объяснил, сколько раз в день следует кормить кота Аудио 
Как выжить на 25 тысяч рублей в месяц: 5 лайфхаков
Экономика и бизнес
Как выжить на 25 тысяч рублей в месяц: 5 лайфхаков Аудио 
Популярное
Пять подержанных авто, от которых стоит отказаться

Эти автомобили заставят вас чаще ездить к мастеру, чем по делам.

Пять подержанных авто, которые станут вечной обузой
Три признака беды: когда пора проверить двигатель
Как узнать, что двигатель автомобиля скоро выйдет из строя
Секреты стильных причесок для зрелых женщин от стилиста
Экономика Финляндии находится в состоянии стагнации после разрыва торговых отношений с Россией
Лёгкий танк Т-38. Первый плавающий, ставший вдохновителем машины десанта Дмитрий Плотников Гайана решила выплатить гражданам природную ренту. Почему в России это невозможно? Любовь Степушова Как работал летний лагерь для трудных детей в царской России на Кавказе Сергей Лебедев
В России создали уникальный бетон со сроком службы 150-200 лет
Сводка с фронта: Киев опять увидел солдат КНДР в составе армии России, Зеленский нервничает и истерит
Как помочь фикусу, если листья желтеют и опадают
Как помочь фикусу, если листья желтеют и опадают
Последние материалы
Россия и Бразилия могут открыть путь к взаиморасчётам в рамках БРИКС
Турист поделился неоднозначным опытом отдыха в курортном посёлке Лоо в Сочи
Как фисташки укрепляют организм: мнение врачей
Частые болезни у детей — норма или повод для беспокойства
Группа внутренних работников предлагает изменить название столицы Петроград в Ленинбург... — писала газета Последние Новости 11 ноября 1921 года
Как предотвратить вершинную гниль и сохранить урожай томатов
Певица Мадонна заявила, что в США ненавидят женщин
Может ли ежедневное употребление выпечки стать причиной акне?
Мостовой назвал причину, по которой приостановлена его стажировка
Учёные сообщили о мощной вспышке класса M на Солнце
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.