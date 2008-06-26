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Дравшихся супругов разняли. В доме Смирнова окнах стекла оказались разбиты вдребезги… — писала газета Московский листок 27 июня 1905 года

3:57
Общество

"Россия", 27 июня (14) июня 1901 года. Спорт.

Газетные архивы 27 июня
Фото: Pravda.Ru
Газетные архивы 27 июня

"На днях предстоит интересное состязание между немцами и французами. И те, и другие с замечательным воодушевлением и энергией готовятся к автомобильной гонке между Парижем и Берлином. Соревнование возбуждено до крайней степени. Никаких жертв не жаль, только бы победить в этом состязании. Одна французская автомобильная фабрика вверяет своему представителю машину, стоящую 50 000 франков. Если он придет к цели первым, то получит, кроме приза, еще и эту машину. Французские конструкторы ассигновали на эту несколько миллионов франков. Говорят, император Вильгельм вручит победителю серебряный кубок. Президент Лубе даст севрскую вазу. Бельгийский король и герцог Люксембургский также назначили от себя дорогие призы".

"Московский листок", 27 июня (14 июня) 1905 года. Переполох в доме Смирнова.

"12 июня кр. Елена Агапова, разыскивая своего мужа, узнала, что он пошел в гости к своей знакомой, проживающей в доме Смирнова, в Мясном переулке. Агапова поспешила сюда и камнями стала бросать в окна. Супруг Агаповой выбежал к жене, и между ними произошла драка. Собралась громадная толпа народа; дравшихся супругов разняли. В доме Смирнова окнах стекла оказались разбиты вдребезги".

"Русское слово", 27 июня (14 июня) 1906 года. У губернатора.

"Губернатором опубликованы обязательные постановления, ограничивающие право торговли взрывчатыми веществами. Динамит, порох, даже фейерверки будут продаваться теперь только определенным лицам и по особым удостоверениям".

"Правда", 27 июня 1951 года. Успех советских артистов в Италии.

"Милан, 25 июня. (ТАСС). Вчера по приглашению театра Ла Скала народная артистка СССР Уланова и солист ГАБТ Кондратов выступили в Милане на сцене этого театра с рядом танцевальных номеров и отрывков из русских балетов. В концерте приняли участие скрипачка Баринова, виолончелист Ростропович. Аккомпанировал пианист Зайцев. Все места театра, вмещающего более 3 тысяч зрителей, были распроданы задолго до концерта, который был встречен как выдающееся событие в художественной жизни Милана. Советские артисты множество раз выходили на вызовы публики и повторяли некоторые номера на бис. Большой успех имели произведения танцевальной музыки русских и западноевропейских композиторов в талантливом исполнении Ростроповича и Бариновой. Зрители по окончании концерта ждали исполнителей у выхода из театра и горячо приветствовали их".

"Вечерняя Москва", 27 июня 1961 года. Приехал закройщик.

"Утром во многих квартирах москвичей раздались звонки. К ним по вызову приехал закройщик. Этот вид обслуживания ввел коллектив швейной фабрики Сталинского района. Портные принимают на дому заказы на изготовление верхнего платья, здесь же на квартире выполняют мелкий ремонт одежды. Обслуживание москвичей на дому с сегодняшнего дня ввела и швейная фабрика №20".

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Старые газеты" и архивов изданий.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
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