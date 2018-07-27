Агрессивных таксистов будут вносить в черный список

Заместитель председателя комиссии Московской Государственной думы по безопасности Андрей Шибаев выступил с интересным предложением. Так, парламентарий предложил создать единую базу, в которую будут заноситься все водители такси, на которых клиенты жаловались в связи с рукоприкладством, агрессией и неадекватным поведением.

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По словам Андрея Шибаева, инициатива связана с все увеличивающимися жалобами от представительниц слабого пола.

Сам Шибаев не отрицает, что это самая единая база по сути будет являться "черным списком" водителей такси. По его словам, стоит подумать еще и над тем, чтобы вообще не допускать до работы в такси тех, на кого жалобы поступали неоднократно. Помимо этого, заместитель председателя комиссии Московской Государственной думы по безопасности указал на необходимость оснащения абсолютно всех такси видеорегистраторами.

Андрей Шибаев также добавил, что решение о создании "черного списка" водителей такси должно быть одобрено как со стороны правительства, так и со стороны руководства таксомоторных компаний.

"Правда.Ру" писала недавно о том, что литовское правительство узрело в российских такси угрозу своей национальной безопасности. Так, представитель правительства Литвы заявил, что собранные компанией данные "сыграют на руку" Российской Федерации в гибридной войне, что она ведет.

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