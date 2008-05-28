В присутствии градоначальника совершена закладка дачи для семей нуждающихся городовых… — писала газета Новости дня 29 мая 1903 года

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"Новости дня", 29 мая (16 мая) 1901 года. Г. Г. Солодовников.

Фото: Pravda.Ru Газетные архивы 29 мая

"Вчера в 1-м с. ночи скончался московский миллионер Гавриил Гавриилович Солодовников, слухи о расстроенном здоровье которого ходили в Москве уже давно…Покойный завещал чтобы все его акции, бумаги и недвижимое имущество были проданы и обращены в деньги в течение 10-15 лет. Из реализованного таким образом капитала он завещал выдать своим родным и близким разные суммы от 50 до 300 тысяч рублей каждому, а остальное, свыше 30 миллионов, разделить на три равные части и обратить на благотворительные нужды. Одна треть предназначена на устройство женских гимназий по типу женской гимназии в г. Орловске, Вятской губернии; треть — на женские и мужские профессиональные школы, устройство которых будет предоставлено земствам; последняя треть завещана на устройство дешевых квартир для бедных, приблизительно стоимостью от 3 руб. за квадратную сажень в год".

"Новости дня", 29 мая (16 мая) 1903 года. Петербургские торжества.

"…Сегодня отпраздновала 200-летие своего существования петербургская полиция. К сегодняшнему дню выпущена ее история за два века, изданная роскошным томом в 1000 страниц. Во всех полицейских командах сегодня были отслужены молебствия; затем в присутствии градоначальника, совершена закладка дачи для семей нуждающихся городовых".

"Русское слово", 29 мая (16 мая) 1906 года. Борьба.

"Грандиозный скандал произошел вчера во время состязаний в "Аквариуме". Вызван он появлением на сцене Поддубного, потребовавшего от Збышко схватки, согласно вызова последнего. Збышко отказался под тем предлогом, что он должен бороться с Лурихом. Завтра — он к услугам Поддубного. Поддубный настаивал, публика неистовствовала, крича "браво" Поддубному и "трус" Збышко. Поддубный уехал, крикнув, что он ждет Збышко завтра для схватки в "Эрмитаже".

"Раннее утро", 29 мая (16 мая) 1908 года. Цифры еврейской эмиграции.

"Еврейская эмиграция из России растет с каждым годом, как абсолютно, так и в отношении к общему числу эмигрирующих. В 1899 год общее число эмигрировавших из России в Америку было 60 982, в том числе евреев 24 255; в 1903 году было эмигрировавших 136 039, из них евреев 47 589; в 1906 году всех эмигрантов было 215 665, из них евреев 125 234. За 8 лет число эмигрантов-евреев увеличилось в 3 раза. Всего эмигрировало их 479 647 из общего числа эмигрантов 1 025 896 ".

"Казахстанская правда", №122, 29 мая 1936 года. Миллионы приветствуют новый закон.

"…Что же мы видим сейчас, каким выглядит наш Советский Казахстан, возрожденный и выросший под руководством большевистской партии, в результате великой пролетарской революции, в результате блестящего осуществления ленинско-сталинской национальной политики. Нет больше забитого и угнетенного казаха-кочевника, полураба. Нет более невежественного аула, оборванных и грязных юрт, где орудовали баи, муллы и знахари. Во всем своем величин и красоте расцветает культура казахского народа, национальная по форме и социалистическая по содержанию. Заблестела ярко жизнь и казахской трудовой женщины, ставшей полноправным и равноправным членом семьи строителей социалистического общества. Не мало теперь в республике женщин-казачек героинь колхозного строя, работающих по-стахановски и награжденных орденами…"

"Культура", №19, 28 мая — 3 июня 1998 года. "И в подарок пятьсот эскимо". День объедения в Лужниках. Игорь Валентинов.

"Наконец-то сбылась заветная мечта нескольких поколений советских детей. Дармовое эскимо, о котором много лет с печалью пел Чебурашка, стало былью. 17 мая в Лужниках на "Празднике мороженого" им одаривали каждого желающего. Правда, недолго, потому как на всех все равно не хватило. Однако это обстоятельство, впрочем, как и непрекращающийся дождь, праздника не испортило. Выступления артистов и прогулки на воздушных шарах за счет организаторов скрасили уныние опоздавших к бесплатной раздаче сладкого предмета национальной гордости…"

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Старые газеты" и архивов изданий.

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