Разгром начался по команде вице-консула. В зрительный зал было брошено несколько флаконов с вонючей жидкостью... — писала газета Известия 22 февраля 1937 года

Общество

"Русское слово", 22 (09) февраля 1908 года. Женский съезд. "Первый всероссийский женский съезд, организуемый женским взаимно-благотворительным обществом, разрешен на 1-е июня 1908 г. в Петербурге. Организационная комиссия съезда обращается ко всем лицам в Петербурге и провинции, могущим содействовать успеху съезда, с просьбой как о привлечении членов, так и о доставлении докладов по нижеследующим четырем секциям:

Газетные архивы 22 февраля
Фото: Pravda.Ru
Газетные архивы 22 февраля
  1. деятельность женщин в России на различных поприщах; организация всероссийского женского совета;
  2. экономическое положение женщины в России, вопросы этики в семье и обществе;
  3. политическое и гражданское положение женщины, в России борьба за политические и гражданские права женщин у нас и заграницей;
  4. положение образования женщин в России.

Членский взнос 5 руб…"

"Известия", №47 (6209), 22 февраля 1937 года. Организованный бандитизм итальянских моряков в Шанхае. Шанхай, 20 февраля. (ТАСС). "Разгром кинотеатра "Изис" во время показа советского документального фильма "Абиссиния"… был произведен фашистскими моряками с итальянского военного корабля "Лепанто" в количестве свыше 100 человек во главе с морским офицером и итальянским вице-консулом в Шанхае. Моряки были вооружены карабинами и саперными топориками. Разгром начался по команде вице-консула. В зрительный зал было брошено несколько флаконов с вонючей жидкостью, что вызвало панику в публике, предполагавшей, что это — отравляющее вещество. Группа вооруженных моряков сломала двери аппаратной, ранила двух служащих театра, пытавшихся защитить аппаратуру, разбила аппараты и захватила половину киноленты. Одновременно другие группы громили фойе театра и зрительный зал. Они уничтожали мебель, зеркала, электрические люстры, ломали окна и двери. Некоторые погромщики открыли стрельбу, ранив одного из зрителей.

Убытки исчисляются в сумме около 100 тыс. китайских долларов".

"Сегодня", 22 февраля 1998 года. Боль утраты скрасит полис. Инсценировать угоны стали реже. "За неделю сейчас угоняется столько же машин, сколько три года назад исчезало в течение дня. Нормализацией обстановки мы обязаны не только росту авторитета милиции, увеличению числа "ракушек” и гаражей, но и перетеканию криминальных элементов и криминальных денег в легальный бизнес. Об этом можно судить хотя бы по возрождению такого вида деятельности, как страхование личного транспорта от угона.

Так, в первой половине 90-х многие страховые компании погорели не просто на большом количестве страховых случаев, а потому, что к краже машин зачастую были причастны сами владельцы. Сейчас такой отлаженной системы бесчестного отъема денег у страховщиков уже нет: крупная организованная преступность подобной "бытовухой” не занимается. Если на сотню проданных страховок такой случай и произойдет, погоды он уже не сделает.

Застраховать автомобиль в одной из московских компаний раза в три дешевле, чем платить за поиск и возврат машины "братве” (плодотворный разговор с этими людьми обойдется вам примерно в 30 процентов от стоимости авто). Однако на практике соблазнить физическое лицо выгодами покупки годового полиса нелегко: агента, обратившегося к посетителю автосалона, могут запросто, что называется, "послать”. Страховщиков выручают крупные фирмы, для которых потратить на страховку десяток-другой тысяч долларов проблемы не составляет. Обращаются также те, кому надо взять ссуду в банке: незастрахованный залог в виде дорогого авто никому не нужен.

За последние два года ставки страхования заметно упали, но все еще далеки от старых госстраховских 1-2 процентов. Средняя стоимость пакета "каско” (от угона и ущерба) составляет 9-10 процентов для иномарок и 4-5 для отечественных автомашин. Некоторые компании позволяют заплатить эту сумму в рассрочку: половину сразу, оставшуюся часть через три месяца.

Ставка страхования зависит не только от пробега и возраста машины, но и от модели. Хотя "Ауди” угоняют уже не так часто, "по привычке” за них берут повышенный тариф. Владельцы новых ВАЗов покупают полис от силы года два. Если за этот срок машину не угнали, тратить деньги на обеспечение сохранности уже довольно подержанной машины автолюбители не хотят…"

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Старые газеты" и архивов изданий.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
