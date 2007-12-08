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Общественник: надо включить врачей в экипажи пассажирских самолетов

Общество

Врачей предложили включать в экипажи пассажирских лайнеров на рейсы по России продолжительностью более трех часов.

С инициативой выступил руководитель общественного движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов. Письмо с предложением активист направил на имя министра транспорта России Евгения Дитриха.

В тексте обращения Курдесов заявил, что экипаж не всегда может оказать оперативную и надлежащую медицинскую помощь, в случае чрезвычайных происшествий на борту самолета, например, когда пассажиру становится плохо.

Он призвал рассмотреть целесообразность внесения изменений в действующее законодательство и обязать компании включить медицинского работника, который сможет оперативно принять решение о необходимости экстренной посадки и госпитализации, а также сможет оказать помощь пострадавшему.

Несомненно, толчком к обращению Курдесова послужил недавний случай с Алексеем Навальным. Но он, к сожалению, не единичный.

Вот только один "более ранний" пример, о котором писала еще в 2007 году "Правда.Ру"

26-летний пассажир рейса Москва-Иркутск впал в кому на борту самолета

На борту самолета, выполнявшего рейс Москва — Иркутск, скончался пассажир, сообщил в субботу "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах. По данным собеседника агентства, "в 6:16 мск на самолете Ту-154 авиакомпании "Аэрофлот Российские авиалинии", выполнявшего рейс Шереметьево — Иркутск, произошло ухудшение самочувствия одного из пассажиров". Экипаж доложил об этом на землю, после чего выполнил посадку на запасной аэродром Толмачево в Новосибирске.

Прибывшая бригада врачей толмачевской больницы поднялась на борт и диагностировала у пассажира состояние комы. На место происшествия была срочно вызвана бригада врачей реанимационного отделения новосибирской больницы, которые по прибытии в 8:35 констатировали смерть больного на борту воздушного судна. Установлено, что пассажир, 1981 года рождения, летел в Иркутск из Москвы после хирургической операции на горле.

По предварительным данным, причиной смерти явилась острая сердечная и дыхательная недостаточность. "В полете бортпроводниками пассажиру оказывалась первая медицинская помощь. Было обеспечено дыхание через кислородную маску, однако помочь ему не удалось", — сказал источник.

К сожалению, заверения официальных авиационныхисточников об адекватности первой медицинской помощи приходится расценивать достаточно скептически. В полетах нередки случаи, когда в аптечке самолета нет простейших медикаментов — валерьянки, валидола, анальгина. Что уж тут говорить о специализированной помощи человеку после операции. Да еще в условиях жесточайшей нехватки кадров. Какие уж тут медицинские навыки и английский язык, да и про модельные внешности бортпровоницу стране пришлось забыть.

Хотя справедливости ради, стоит отметить, что случай неординарный и после ряда операций врачи выдают рекомендации о запрете пользования авиационным транспортом в послеоперационный период.

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