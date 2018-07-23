Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Николай Дроздов призвал лечить живодеров истовым православием

Общество

Знаменитый советский и российский телеведущий Николай Дроздов заявил, что детей нужно воспитывать в православной вере, чтобы они не проявляли жестокости к животным.

Николай Дроздов призвал лечить живодеров истовым православием. 389954.jpeg

Такой комментарий Дроздов лад Царьграду в связи с тем, что правоохранительные органы обнаружили в сети  видео, на котором девушка топором убила котенка.

По этому поводу сотрудники полиции Алтайского края начали проверку. По словам Дроздова, подобные случаи происходят из-за отсутствия нормального воспитания у детей. Подростки проявляют звериную жестокость, но принятием каких-либо законов эту проблему не решить.

Дроздов подчеркнул, что верующий в Бога человек никогда не проявит подобного зверства.«Потому что, если ребенок верит в Бога, он в жизни такого не сделает, потому что он знает, что Бог милостив, и в то же время Он за любой грех может наказать», - пояснил Дроздов.

Телеведущий также напомнил, что задача всех людей Земли - охранять природу, а не истреблять ее. Поэтому нужно с детства воспитывать в наследниках уважение к окружающему миру и природе, подытожил Дроздов.

"Генезис 2.0" зрителя и "Кризис" жюри

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы православие николай дроздов
Обсудить
Актуальная аналитика
Формула небес
Тело Львицы ценою один миллиард долларов
Кино
"Генезис 2.0" зрителя и "Кризис" жюри
Точка зрения
Каким станет мир без НАТО?
Читательский топ
В России готовы раскрыть сотни "незарегистрированных агентов" США
Субпродукты уберегут от многих болезней
Почему США объявили российское оружие "полным отстоем"
Трамп приказал перекрасить "борт №1" в цвета флага России
Опровергнуты все аргументы сторонников пенсионной реформы
Новости Все >
Николай Дроздов призвал лечить живодеров истовым православием
Мобильные телефоны могут быть опасными для памяти подростков
Акции Papa John's упали в цене из-за скандала с харассментом
Токио возмущен конфискацией телефонов у японцев, посетивших Курилы
Названа болезнь - "ступенька" к развитию рака
С рейса Туркменабад - Ашхабад высадили 160 человек из-за родни президента
Популярное Комментируемое Выбор читателей
ФСБ
В России готовы раскрыть сотни "незарегистрированных агентов" США

На территории РФ могут обнаружиться "незарегистрированные агенты" американских властей.

В России готовы раскрыть сотни "незарегистрированных агентов" США
Субпродукты уберегут от многих болезней
Здоровье
Субпродукты уберегут от многих болезней
Наука и техника
Почему США объявили российское оружие "полным отстоем"
Мир
Трамп приказал перекрасить "борт №1" в цвета флага России
ФСБ
В России готовы раскрыть сотни "незарегистрированных агентов" США

На территории РФ могут обнаружиться "незарегистрированные агенты" американских властей.

В России готовы раскрыть сотни "незарегистрированных агентов" США
Новый мировой порядок Европы - вызов России
Европа
Новый мировой порядок Европы - вызов России
Мир
США создадут военные базы для контроля Антарктиды
Наука и техника
Почему США объявили российское оружие "полным отстоем"
Здоровье
"Пипл же "хавает": чем ушлые производители травят россиян

Пальмовое масло получают из плодов пальмы масличной. Оно доступно и дешево для производителей, но его употребление может дорого обойтись россиянам.

"Пипл же "хавает": чем ушлые производители травят россиян
Опровергнуты все аргументы сторонников пенсионной реформы
Кошелек
Опровергнуты все аргументы сторонников пенсионной реформы
Украина
Флот НАТО вошел в порт Одессы, как домой
ФСБ
В России готовы раскрыть сотни "незарегистрированных агентов" США
Соломон Соловьев Тело Львицы ценою один миллиард долларов Соломон Соловьев Любовь Степушова У Си Цзиньпина есть один способ отомстить Трампу Любовь Степушова Антон Куликов Почти Gulag: почему страшно экс-послу Макфолу Антон Куликов
Комментарии
Цветы дарить очень неприлично
Почти Gulag: почему страшно экс-послу Макфолу
Дзюба: сборная России хотела вбить Виду в поле за "Слава Украине!"
Флот НАТО вошел в порт Одессы, как домой
Украинцы чуть не убили Земфиру за выход с триколором
Власть заставят провести референдум по пенсионной реформе?
Империя Маска рушится: Tesla падает в бездну
Самострои и нелегальные дачи начнут массово сносить
Роскосмос сообщил об арестованных сотрудниках
Роскосмос сообщил об арестованных сотрудниках
Бунт туркменов против президента и цен жестко подавлен
Нетаньяху не хватает хлора
Дзюба: сборная России хотела вбить Виду в поле за "Слава Украине!"
"Пипл же "хавает": чем ушлые производители травят россиян
"На губу его!": командирам частей разрешат арестовывать солдат
Флот НАТО вошел в порт Одессы, как домой
Путин: мне не нравится пенсионная реформа — как всему народу
Киев обвинил боксера Усика в предательстве Незалежной
Токио возмущен конфискацией телефонов у японцев, посетивших Курилы
Трамп приказал перекрасить "борт №1" в цвета флага России
Путин: мне не нравится пенсионная реформа — как всему народу
Новости Армении
Шах и мат "Гюмри": Россия продала Армении оружие

Россия поставила Армении новейшее оружие на 200 миллионов долларов по кредитному договору. Осмотрительно ли это в условиях курса страны в НАТО?

Шах и мат "Гюмри": Россия продала Армении оружие
Как Моника Левински вогнала Билла Клинтона в долги
США и Канада
Как Моника Левински вогнала Билла Клинтона в долги
Нетаньяху не хватает хлора
Мир
Нетаньяху не хватает хлора
Новый мировой порядок Европы - вызов России
Европа
Новый мировой порядок Европы - вызов России
Каких соглашений США с Россией боятся в Иране?
Ближний Восток
Каких соглашений США с Россией боятся в Иране?
Референдум в Донбассе - многоходовочка или "слив"?
Украина
Референдум в Донбассе - многоходовочка или "слив"?
Китайский слон затопчет Россию?
Дальний Восток
Китайский слон затопчет Россию?
Почему Трамп не хочет "защищать Европу от Путина"
США и Канада
Почему Трамп не хочет "защищать Европу от Путина"
Как атеист Ципрас предал греков, православие и Россию
Балканы
Как атеист Ципрас предал греков, православие и Россию
"Белые каски" могут переехать в Солсбери
Мир
"Белые каски" могут переехать в Солсбери
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался