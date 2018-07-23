Николай Дроздов призвал лечить живодеров истовым православием

Знаменитый советский и российский телеведущий Николай Дроздов заявил, что детей нужно воспитывать в православной вере, чтобы они не проявляли жестокости к животным.

Такой комментарий Дроздов лад Царьграду в связи с тем, что правоохранительные органы обнаружили в сети видео, на котором девушка топором убила котенка.

По этому поводу сотрудники полиции Алтайского края начали проверку. По словам Дроздова, подобные случаи происходят из-за отсутствия нормального воспитания у детей. Подростки проявляют звериную жестокость, но принятием каких-либо законов эту проблему не решить.

Дроздов подчеркнул, что верующий в Бога человек никогда не проявит подобного зверства.«Потому что, если ребенок верит в Бога, он в жизни такого не сделает, потому что он знает, что Бог милостив, и в то же время Он за любой грех может наказать», - пояснил Дроздов.

Телеведущий также напомнил, что задача всех людей Земли - охранять природу, а не истреблять ее. Поэтому нужно с детства воспитывать в наследниках уважение к окружающему миру и природе, подытожил Дроздов.