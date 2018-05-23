В Госдуме осудили идею запрета депутатам отдыхать в "санкционных" странах

Поездка в "санкционные" страны подрывает репутацию госслужащего, однако нельзя запретить ему это делать. Такое мнение услышали журналиста от председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаила Дегтярева.

Он отметил, что отдыхать в странах, которые ополчились против России должно быть "неприлично", но не должно быть "незаконно". Отвечая на вопросы сотрудников СМИ, Дягтярев обратился к словам, что произнес президент, вступая в должность. Так, Путин говорил о репутации и о том, что она должна быть у правящего класса. Поэтому, по мнению депутата, негоже "говорить о патриотизме и хвалиться "Ламборгини". Однако в отношении загранпутешествий для коллег спикер был непоколебим.

Дегтярев пояснил, что Россия должна особо внимание уделить туризму внутреннему, быть конкурентоспособной в этом направлении, ведь у страны есть все "задатки" для хорошего отдыха.

Ранее "Правда.Ру" писала, что предприниматели предложили представителям власти отказаться от отдыха в "санкционных" странах. Они направили инициативу спикерам Совфеда и Госдумы Валентине Матвиенко и Вячеславу Володину.

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