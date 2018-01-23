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Самую большую мечеть в Восточной Европе построят в Крыму до конца года

Общество

В Симферополе до конца года достроят самую большую мечеть в Восточной Европе.

Самую большую мечеть в Восточной Европе построят в Крыму до конца года. Самую большую мечеть в Восточной Европе построят в Крыму до конц
Фото: http://n-crimea.ru/

"До декабря будут завершены все работы, и начнётся благоустройство территории. Как и запланировано, 21 апреля 2019 года состоится открытие мечети. Мечта мусульман Крыма, крымских татар о наличии своей Соборной мечети, которая бы объединяла в основные праздники всех верующих под одним куполом, сбылась только в российском Крыму", — заявил на брифинге журналистам депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

Сейчас на мечети возводятся минареты, готовится установка главного купола. Угрозы срыва сдачи объекта нет.

Проектная высота купола мечети — 28 метров. Он будет окружен четырьмя 50-метровыми минаретами. Мечеть планируется открыть 21 апреля 2019 года — в пятую годовщину подписания президентом России Владимиром Путиным указа о реабилитации репрессированных народов Крыма.

Однако, местные жители весь прошедший год протестовали против строительства мечети. Ее строят без просчета негативных последствий на водохранилище и экологию микрорайона. К тому же, проект строительства на улице Ялтинской изначально не учитывал транспортную и инфраструктурную ситуацию в микрорайоне. А позже и вовсе выяснилось, что для строительства мечети необходимо перенести ЛЭП и найти где-то место для автостоянки, на которой верующие смогут разместить свои автомобили.

Эксперты настаивают, что возведение культового сооружения не должно приносить массу неудобств жителям микрорайона, тем более негативно отражаться на экологии.

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