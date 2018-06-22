Ученые объяснили, почему моль предпочитает качественную одежду

Качество нашей одежды и температура, которые мы используем при стирке, могут влиять на приход в наши дома незваных гостей в лице моли. Об этом говорят сотрудники компаний по борьбе с домашними вредителями.
Как пишет Sky News, количество вызовов специалистов из соответствующих компаний выросло в Великобритании более чем на 110% с апреля по май и на 60% за последние четыре года.
По статистике британской компании Rentokil, специализирующейся на борьбе с с вредителями и грызунами, около 59% людей предпочитают покупать высококачественную одежду в надежде, что она продержится дольше, а 54% стирают свои вещи при температуре не более 30 ° С.
Однако загвоздка заключается в том, что более качественная одежда часто изготавливается из натуральных материалов, таких как шерсть и шелк. А они, в свою очередь, содержат кератин, который с удовольствием едят личинки моли.
Между тем при стирке вещей в стиральной машине личинок моли убивает температура воды от 55 ° С.
По словам Дэвида Кросса из Rentokil, невероятно теплые температуры мая и раннее начало лета создали идеальные условия для размножения моли и для ее процветания в британских семьях.
"Из-за увеличения длительности периода размножения моли одежда и мягкая мебель в британских домах могут подвергаться повышенному риску повреждения. Дело в том, что личинки моли питаются натуральными волокнами, из которых состоят эти предметы и вещи", — добавил Кросс.
Он отметил, что среди практических методов борьбы с личинками моли — стирка одежды при высоких температурах или их сухая чистка.
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