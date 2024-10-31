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В Совфеде предложили запретить празднование Хэллоуина в школах и университетах

Общество

Сенатор Наталия Косихина предложила ввести запрет на празднование Хэллоуина в учебных заведениях России, о чем она сообщила в интервью РИА Новости.

В Совфеде предложили запретить празднование Хэллоуина в школах и университетах
Фото: commons.wikimedia.org by Viktoria.sm2012, CC BY-SA 4.0

В 2024 году Хэллоуин будет отмечаться с 31 октября на 1 ноября. Сенатор подчеркнула, что вместо этого события преподаватели могли бы обсудить с учениками русские традиции и культурные ценности. Она уверена, что такой подход поможет со временем заставить забыть о Хэллоуине и сделать так, чтобы праздник не вспоминали даже в повседневной жизни.

В то же время в Совете Федерации подчеркнули, что полный запрет на празднование может привести к противоположному эффекту и вызвать ещё больший интерес к этому мероприятию среди молодежи.

Уточнения

Хэ́ллоуи́н (или Хе́ллоуи́н; англ. Halloween, Hallowe'en, All Hallows Evening, All Hallows' Even, All Saints' Eve) — современный международный праздник, восходящий к традициям древних кельтов Ирландии и Шотландии, история которого началась на территории современных Великобритании и Северной Ирландии.

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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