В Совфеде предложили запретить празднование Хэллоуина в школах и университетах

Сенатор Наталия Косихина предложила ввести запрет на празднование Хэллоуина в учебных заведениях России, о чем она сообщила в интервью РИА Новости.

В 2024 году Хэллоуин будет отмечаться с 31 октября на 1 ноября. Сенатор подчеркнула, что вместо этого события преподаватели могли бы обсудить с учениками русские традиции и культурные ценности. Она уверена, что такой подход поможет со временем заставить забыть о Хэллоуине и сделать так, чтобы праздник не вспоминали даже в повседневной жизни.

В то же время в Совете Федерации подчеркнули, что полный запрет на празднование может привести к противоположному эффекту и вызвать ещё больший интерес к этому мероприятию среди молодежи.

