Работодателей начнут штрафовать за отказ при трудоустройстве инвалидов

На пленарном заседании Государственной Думы в первом чтении был принят законопроект, который предусматривает увеличение штрафа для должностных лиц за отказ работодателю в приёме на работу инвалида. Сумма штрафа составит 30 тысяч рублей.
Кроме того, законопроект предусматривает введение штрафа в размере до 100 тысяч рублей для юридических лиц за аналогичное нарушение.
Правозащитники давно говорили о сложностях при трудоустройстве для людей с инвалидностью. В то же время сложность применения данного законопроекта видится в том, что трудно доказать отказ работодателя при устройстве на работу инвалида именно наличием у него инвалидности: как правило, формально называются иные причины, не связанные с физиологическими особенностями соискателя.
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