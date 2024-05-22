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Работодателей начнут штрафовать за отказ при трудоустройстве инвалидов

0:52
Общество

На пленарном заседании Государственной Думы в первом чтении был принят законопроект, который предусматривает увеличение штрафа для должностных лиц за отказ работодателю в приёме на работу инвалида. Сумма штрафа составит 30 тысяч рублей.

Работодателей начнут штрафовать за отказ при трудоустройстве инвалидов
Фото: flickr.com by M.Peinado is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Кроме того, законопроект предусматривает введение штрафа в размере до 100 тысяч рублей для юридических лиц за аналогичное нарушение.

Правозащитники давно говорили о сложностях при трудоустройстве для людей с инвалидностью. В то же время сложность применения данного законопроекта видится в том, что трудно доказать отказ работодателя при устройстве на работу инвалида именно наличием у него инвалидности: как правило, формально называются иные причины, не связанные с физиологическими особенностями соискателя. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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