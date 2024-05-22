Работодателей начнут штрафовать за отказ при трудоустройстве инвалидов

0:52 Your browser does not support the audio element. Общество

На пленарном заседании Государственной Думы в первом чтении был принят законопроект, который предусматривает увеличение штрафа для должностных лиц за отказ работодателю в приёме на работу инвалида. Сумма штрафа составит 30 тысяч рублей.

Фото: flickr.com by M.Peinado is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Кроме того, законопроект предусматривает введение штрафа в размере до 100 тысяч рублей для юридических лиц за аналогичное нарушение.

Правозащитники давно говорили о сложностях при трудоустройстве для людей с инвалидностью. В то же время сложность применения данного законопроекта видится в том, что трудно доказать отказ работодателя при устройстве на работу инвалида именно наличием у него инвалидности: как правило, формально называются иные причины, не связанные с физиологическими особенностями соискателя.