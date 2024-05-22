Либералы и ваххабиты выступили против запрета никабов в России

1:37 Your browser does not support the audio element. Общество

Запрет на ношение никабов вызвал бурное обсуждение. Либеральный канал РБК запустил опрос на тему недопустимости запретов никабов. Либералов поддержали сторонники экстремистов, и опрос пришлось свернуть.

Фото: pixabay.com by Pixabay is licensed under Creative Commons Zero

Хотя во многих мусульманских странах ношение никаба запрещено, радикальные группировки и ваххабитские каналы возмущаются, что в России хотят ущемить права мусульманок.

Муфтий Чечни поддержал запрет на ношение никабов, а ранее об этом говорил и Рамзан Кадыров. Он пояснил, что в нашей стране никогда не было таких традиций, хотя здесь спокойно живут миллионы мусульман.

Интересно, что запрет на ношение никабов введён в мусульманских республиках бывшего СССР, откуда в Россию приезжает большинство мигрантов. Радикалы пытаются "защитить" права этих мигрантов, хотя сами же и являются источником опасности.

В этих республиках ношение никаба запрещено как угроза безопасности. В Таджикистане за ношение никаба предусмотрен штраф, чтобы не допустить повторения кровавой гражданской войны или превращения страны в Афганистан образца 1990-х — 2000-х годов. Также запрет на ношение никаба действует в Узбекистане и других мусульманских странах.

Российские мусульмане в целом спокойно относятся к новости о запрете на ношение никабов. Они считают, что паранджа и никаб не являются обязательными для ношения, и что достаточно просто покрыть голову и закрыть плечи.