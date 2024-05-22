Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Этот сорт картошки завоевал сердца
Как приготовить диетические кексы: замените два обычных ингредиента на два секретных
Чай из лаванды или мяты укрепляет нервную систему
Когда ждать результатов от новых средств по уходу за кожей: советы экспертов
Виктор Сухоруков предлагал Алексею Балабанову взяться за третью часть "Брата"
Работодателей начнут штрафовать за отказ при трудоустройстве инвалидов
Как достигнуть долговременного макияжа в условиях жары
Певицу Максим поцарапал бурый медведь во время съёмки
The Conversation: наблюдение за птицами повышает психическое благополучие

Либералы и ваххабиты выступили против запрета никабов в России

1:37
Общество

Запрет на ношение никабов вызвал бурное обсуждение. Либеральный канал РБК запустил опрос на тему недопустимости запретов никабов. Либералов поддержали сторонники экстремистов, и опрос пришлось свернуть.

Либералы и ваххабиты выступили против запрета никабов в России
Фото: pixabay.com by Pixabay is licensed under Creative Commons Zero

Хотя во многих мусульманских странах ношение никаба запрещено, радикальные группировки и ваххабитские каналы возмущаются, что в России хотят ущемить права мусульманок.

Муфтий Чечни поддержал запрет на ношение никабов, а ранее об этом говорил и Рамзан Кадыров. Он пояснил, что в нашей стране никогда не было таких традиций, хотя здесь спокойно живут миллионы мусульман.

Интересно, что запрет на ношение никабов введён в мусульманских республиках бывшего СССР, откуда в Россию приезжает большинство мигрантов. Радикалы пытаются "защитить" права этих мигрантов, хотя сами же и являются источником опасности.

В этих республиках ношение никаба запрещено как угроза безопасности. В Таджикистане за ношение никаба предусмотрен штраф, чтобы не допустить повторения кровавой гражданской войны или превращения страны в Афганистан образца 1990-х — 2000-х годов. Также запрет на ношение никаба действует в Узбекистане и других мусульманских странах.

Российские мусульмане в целом спокойно относятся к новости о запрете на ношение никабов. Они считают, что паранджа и никаб не являются обязательными для ношения, и что достаточно просто покрыть голову и закрыть плечи.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Телеведущая Лера Кудрявцева назвала юриста Екатерину Гордон абьюзером и истеричкой

Телеведущая Лера Кудрявцева обрушилась с упрёками на свою подругу Екатерину Гордон.

Лера Кудрявцева раскритиковала Катю Гордон: абьюзер и истеричка
Садальский объяснил, почему Виктория Боня не попала на Каннский фестиваль
Станислав Садальский рассказал, почему Викторию Боню не пустили на Каннский фестиваль
Садальский высмеял компанию Собчак на Каннском фестивале: "От них фотографы разбегались"
Брюки-клёш: рекомендации по выбору подходящего фасона для разных типов фигуры
Чтобы остановить группу "Север", ВСУ кидает мощный резерв под Харьков Дмитрий Плотников "Оперативная линия": если будет команда, то БПЛА США собьют над морем Олег Володин Союзники, которых США защищают от МУС, не имеют права выйти из-под опеки Любовь Степушова
Сводка с фронта: в Часовом Яре почти освобождён "Канал", ВСУ тянут огромные резервы к Волчанску
Когда начинать закрывать двери теплицы на ночь?
Многолетник армерия - прекрасное решение для вашего сада
Многолетник армерия - прекрасное решение для вашего сада
Последние материалы
Когда ждать результатов от новых средств по уходу за кожей: советы экспертов
Виктор Сухоруков предлагал Алексею Балабанову взяться за третью часть "Брата"
Работодателей начнут штрафовать за отказ при трудоустройстве инвалидов
Как достигнуть долговременного макияжа в условиях жары
Либералы и ваххабиты выступили против запрета никабов в России
Певицу Максим поцарапал бурый медведь во время съёмки
The Conversation: наблюдение за птицами повышает психическое благополучие
В Анапе медузы устроили массовое нашествие
Тост с сардинами: простой и полезный перекус
Джо Байден недоволен самоуправством союзников по палестинскому вопросу
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников